Afundado na zona de rebaixamento e dono do segundo pior ataque do Brasileirão, com somente três gols anotados, todos na vitória diante do Fluminense, o Corinthians terá 10 dias para se armar para o duelo com outro ameaçado, o Atlético-GO, fora de casa. O técnico António Oliveira espera aproveitar a pausa para achar uma estratégia para sua equipe repetir na competição o que vem fazendo bem na Copa sul-americana: gols.