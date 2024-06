O erro de Jandrei no fim do jogo no MorumBis, que propiciou o gol de honra do Criciúma e uma pressão desnecessária na vitória por 2 a 1, serviu para mostrar a união do elenco do São Paulo. Alisson, autor do primeiro gol, foi o primeiro a ir abraçar o goleiro, gesto repetido por diversos companheiros, como Michel Araújo e Luciano. O time celebrou a boa apresentação com "jogo controlado."