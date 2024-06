O torcedor do Santos pode matar a saudade de ver o guerreiro Alison em campo nesta segunda-feira, após quase um ano de cirurgia e tratamento após grave lesão no joelho esquerdo. Recuperado e já trabalhando normalmente das atividades, o volante está relacionado e disputa a posição diante do Botafogo de Ribeirão Preto, em Londrina, com João Schmidt, também livre de problema no joelho.