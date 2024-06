As surpresas estão roubando a cena neste início de temporada de grama do tênis mundial. E os tenistas do Top 10 continuam sendo superados de maneira precoce. Nesta quinta-feira, no Torneio de Queens, em Londres, o espanhol Carlos Alcaraz se despediu nas oitavas de final com derrota em sets direitos diante do britânico Jack Draper, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.