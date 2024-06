Mesmo em um dia sem jogo, Abel Ferreira alcançou mais uma marca histórica no comando do Palmeiras nesta terça-feira. O português se tornou o técnico mais longevo do clube em uma única passagem. São três anos, sete meses e 20 dias, superando recorde que pertencia a Oswaldo Brandão - três anos, sete meses e 19 dias, entre 1971 e 1975.