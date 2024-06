Em meio à crise que o Vasco tenta administrar pela falta de resultados no futebol, o clube viveu, nesta quinta-feira, mais um capítulo de tensão envolvendo a atual diretoria e a 777 Partners. A empresa americana divulgou uma nota culpando Pedrinho, atual presidente do clube, pelas saídas do CEO Lúcio Barbosa e da CFO Kátia dos Santos.