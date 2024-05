Pela terceira vez na história, o alemão Alexander Zverev chega à decisão do Torneio de Roma. Campeão em 2017 e vice em 2018, o terceiro favorito do torneio virou diante de Alejandro Tabilo e encara Nicolás Jarry, também do Chile, em busca de seu sexto título em 11 decisões de um Masters 1000 na carreira.