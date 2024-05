O alemão Alexander Zverev confirmou o favoritismo e se tornou bicampeão do Masters 1000 de Roma. Ele sofreu, principalmente no segundo set, mas conseguiu vencer o chileno Nicolas Jarry por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h41min de partida. O primeiro título do torneio foi conquistado em 2017.