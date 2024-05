A direção da Williams confirmou nesta quarta-feira a renovação de contrato do piloto Alexander Albon. O tailandês de 28 anos acertou vínculo "plurianual", sem data específica, e ganhou elogios da tradicional equipe da Fórmula 1. Albon era um dos pilotos do grid atual do campeonato que tinha contrato somente até o fim deste ano.