As chuvas no Rio Grande do Sul estão alarmantes. O desastre climático soma, ao todo, 57 mortos e 67 desaparecidos. Com isso, o mundo do futebol, com seu poder de impactar e mudar vidas, uniu forças com o entretenimento para ajudar os mais necessitados. Na noite deste sábado, o humorista Whindersson Nunes marcou o perfil do Vasco no X (antigo Twitter) com o intuito de usar o estádio São Januário para fazer um show beneficente para as vítimas do desastre no Sul do País.