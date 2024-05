Com o título do Campeonato Espanhol confirmado, o Real Madrid entrou em campo sem pressão nesta terça-feira e goleou o Alavés por sonoros 5 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada. Um dos destaques da partida foi o brasileiro Vinicius Júnior, autor de dois gols. Ele foi ovacionado pelos torcedores que o colocaram alcunha de "melhor do mundo". Já o Girona acabou surpreendido pelo Villarreal por 1 a 0.