O vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por marcar uma reunião para discutir a paralisação do Campeonato Brasileiro para o dia 27 de maio. A entidade anunciou na noite de domingo que a conferência do conselho técnico da competição vai abordar, entre outros assuntos, a situação dos clubes gaúchos.