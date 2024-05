Em jogo com sabor de amistoso, Milan e Salernitana se despediram do Campeonato Italiano neste sábado com um inesperado empate por 3 a 3, na casa do time de Milão. A equipe rubro-negra chegou a abrir 3 a 1, mas afrouxou a marcação nos minutos finais e acabou cedendo a igualdade. O resultado não mudou a situação de ambos na tabela: o Milan encerrou sua campanha com o vice-campeonato, atrás apenas da arquirrival Inter de Milão.