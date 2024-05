Max Verstappen parece brincar na temporada da Fórmula 1. O carro da Red Bull do atual tricampeão mundial é tão bom que ele vem dominando todas as ações em um 2024 perfeito. Neste sábado, depois de ganhar a corrida sprint, confirmou a sétima pole position seguida - sexta no ano - ao superar a dupla da Ferrari, Chalés Leclerc, e Carlos Sainz, e se garantir na frente no grid do GO de Miami.