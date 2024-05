Pole position em todas as sete corridas disputadas na temporada de Fórmula 1 e vencedor em cinco, sendo as quatro primeiras de maneira consecutiva, o holandês Max Verstappen mostrou enorme preocupação para a corrida do fim de semana, em Mônaco. Além de ressaltar a dificuldade que a Red Bull costuma ter nesta pista, ainda salientou o crescimento de Ferrari e McLaren.