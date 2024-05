As convocações de Bento, Guilherme Arana e Endrick para a seleção brasileira que disputará a Copa América, nos Estados Unidos, é garantia de desfalques para Athletico-PR, Atlético-MG e Palmeiras. Mas os três deverão representar apenas 10% do total de problemas nos clubes brasileiros. Considerando todas as seleções sul-americanas, pelo menos 30 atletas que atuam no País deverão ser convocados. Alguns deles poderão virar desfalques por até nove partidas.