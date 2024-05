Em jogo eletrizante em São Januário, decidido nos pênaltis, o Vasco carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar por 3 a 3 no tempo normal com o Fortaleza, o time carioca acertou suas cinco cobranças, viu Léo Jardim defender a última batida dos cearenses e celebrou muito a classificação com 5 a 4, nesta terça-feira. Na ida, o duelo ficou empatado sem gols.