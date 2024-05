A direção do Vasco oficializou a contratação do técnico Álvaro Pacheco nesta terça-feira. O português de 52 anos acertou vínculo até o fim da atual temporada, com possibilidade de renovação por mais uma. Pacheco chega ao clube carioca acompanhado dos auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, do preparador físico Leandro Mendes e do fisiologista Ricardo Ferreira.