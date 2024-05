Thomas Tuchel sabe que poucos times conseguiram a façanha de superar o Real Madrid em seu estádio nos últimos anos. Mas espera repetir sem bom desempenho diante do merengues, com três triunfos e cinco empates em nove jogos para tentar levar o Bayern de Munique à final da Liga dos Campeões. Mesmo citando as dificuldades que os alemães terão no Santiago Bernabéu, ele mostra confiança: "não é impossível".