O duelo com o San Lorenzo nesta quinta-feira será bastante especial para o Palmeiras e também para Endrick. O jogo pode definir a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e será a despedida do atacante, a caminho do Real Madrid. Sem esconder a tristeza pela despedida, o camisa 9 celebra que o Allianz Parque estará lotado e promete voltar um dia.