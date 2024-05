O Tottenham venceu o Burnley por 2 a 1, de virada, neste sábado, em Londres, e ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões, mas precisa contar com tropeço do Aston Villa que tem quatro pontos a mais na classificação do Campeonato Inglês (67 a 63). O resultado também decretou o rebaixamento do Burnley, que se junta ao Sheffield United. Nottihgham Forrest (29 pontos) e Luton Town (26) decidem qual será o terceiro time que disputa a segunda divisão na próxima temporada.