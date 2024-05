Dois torcedores identificados apenas como membros da torcida Galoucura, do Ituano, protestaram no início da noite de domingo no refeitório da categoria de base do clube. O local foi invadido aos gritos, com chutes nas portas e quebra-quebra. Um jogador, Léo Izidoro, de 17 anos, foi atingido por estilhaços de vidro.