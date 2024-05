Dois nomes que ficaram marcados na história de Roland Garros se despediram brevemente do Grand Slam nesta quarta-feira. Em temporada de aposentadoria, o austríaco Dominic Thiem e o argentino Diego Schwartzman fizeram, há menos de quatro anos, um dos melhores jogos do torneio de Paris, em batalha de 5 horas e oito minutos. Agora, ficam apenas na lembrança da torcida francesa. O dia ainda marcou os avanços de Laura Pigossi, Gustavo Heide, Felipe Meligeni e Thiago Monteiro à última rodada do qualificatório.