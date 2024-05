O americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, entrou na quinta-feira com um processo contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras, por injúria e difamação. A ação corre na 30ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e será julgado pelo magistrado Marcus Alexandre Manhães Bastos. O empresário cobra uma indenização no valor de R$ 100 mil. Ao Estadão, a assessoria do Palmeiras informou que a dirigente não foi notificada.