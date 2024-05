Um dia após Kylian Mbappé confirmar que não renovará seu contrato com o Paris Saint-Germain, o técnico Luis Enrique não demonstrou surpresa sobre a saída do atacante: "Todos sabiam". A despedida do camisa 10 do Parque dos Príncipes, casa do clube em Paris, acontece neste domingo, 12, diante do Toulouse, pelo Campeonato Francês.