A estreia do técnico Júnior Rocha no Guarani não foi como a desejada. Na noite de segunda-feira, sofreu 4 a 1 para o Santos na Vila Belmiro. Apesar disso, o treinador reforçou a confiança no elenco e prometeu que o time irá reverter a situação na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.