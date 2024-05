A Ponte Preta segue tendo um início instável na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, em um dos jogos que fecharam as disputas da quinta rodada, o time campineiro acabou derrotado por 2 a 1 pelo Santos, mesmo jogando em casa, no Estádio Moisés Lucarelli. Agora tem retrospecto de apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas, somando cinco pontos.