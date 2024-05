Campeã em Roma em 2021 e 2022, Iga Swiatek está a um passo de retomar a hegemonia no WTA 1000 italiano. Nesta quinta-feira, a número 1 do mundo ampliou vantagem no confronto com a americana Coco Gauff, agora para dez vitórias em 11 confrontos, ao fazer 6/4 e 6/3 e se garantir na final diante de Aryna Sabalenka (2ª favorita), com a qual decidiu em Madri, há duas semanas, e venceu.