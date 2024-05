A ambição de ter um carro competitivo, capaz de brigar por vitórias e títulos na Fórmula E - categoria de carros elétricos da FIA - é o que motiva Sérgio Sette Câmara. O piloto está em seu segundo ano pilotando pela chinesa ERT, uma das equipes com pior desempenho do grid, mas, em 2024, os resultados dos classificatórios e a soma de importantes pontos no campeonato têm surpreendido o mineiro.