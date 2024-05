Em 1º de maio, a morte de Ayrton Senna completou 30 anos e o legado deixado pelo brasileiro continua a ser lembrado na Fórmula 1. Desta vez, o tricampeão mundial será homenageado por Oscar Piastri, da McLaren, durante o GP de Mônaco, no fim de semana. O australiano vai usar um capacete com as cores azul, verde e amarelo, que representam a bandeira do Brasil, no circuito de Montecarlo.