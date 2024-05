O São Paulo finalizou neste sábado, no CT da Barra Funda, a preparação para enfrentar o Vitória, às 16h, deste domingo, no Barradão, em Salvador (BA), pela quinta rodada do Brasileirão. O time ocupa a 14ª colocação, com apenas quatro pontos em quatro jogos. Já o adversário deste fim de semana está no 18º lugar, com um ponto.