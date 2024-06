O MorumBis recebeu um jogo nervoso nesta quarta-feira, e a dose maior de irritação ficou para o Talleres, que estava invicto há 17 jogos, mas perdeu por 2 a 0 para o São Paulo e saiu de campo reclamando de um pênalti não marcado. Foi dessa forma que os são-paulinos encerraram a primeira fase da Libertadores como líderes do Grupo B, ultrapassando o adversário, já que se tratava de um duelo direto. Além disso, somaram a 100º vitória do clube na história do torneio continental.