O São Paulo foi campo nesta quinta-feira com um time repleto de reservas, liderados por Lucas, e venceu o Águia de Marabá por 2 a 0, no MorumBis, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 3 a 1, avançou para as oitavas de final sem grande drama. O resultado na capital paulista poderia até ser mais elástico, não fosse grande atuação de Axel, goleiro do time paraense.