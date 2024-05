O São Paulo usou a cabeça para derrotar o frágil Águia de Marabá e abrir importante vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil, competição da qual é o atual campeão. Escalado com um time todo reserva, do goleiro ao atacante, o time paulista jogou boa parte da partida com um atleta a mais e contou com duas cabeçadas certeiras do jovem Juan, além de um gol do veterano Luiz Gustavo, para superar o rival paraense por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém. Com isso, encaminhou a vaga às oitavas de final do torneio em que busca o bi.