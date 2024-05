Após perder os 100% de aproveitamento na Série B ao ser derrotado pelo Amazonas, o Santos se recuperou nesta quarta-feira, venceu a Ponte Preta por 2 a 0, em Campinas, e reassumiu a liderança da Série B do Brasileiro, com 12 pontos. A Ponte Preta está em 14º lugar, com 5 pontos.