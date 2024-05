A direção do Santos pediu nesta quinta-feira ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que antecipe a liberação da Vila Belmiro para a torcida uma rodada antes do previsto, na Série B do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Brusque. O pedido tem um motivo nobre: o clube prometeu reverter toda a renda da partida para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.