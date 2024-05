O norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, venceu o tcheco Tomas Machac, 44º do ranking, neste sábado (25), e conquistou pela terceira vez o ATP 250 de Genebra, na Suíça. Com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h47min, ele garantiu o 12º título de sua carreira, o terceiro na competição.