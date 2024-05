Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians demitido na quinta-feira, não gostou nada da maneira e da justificativa de Augusto Melo para anunciar sua saída do cargo e deixou claro que vai se tornar uma pedra no sapato do atual presidente. O experiente dirigente revelou que atitude pode "agitar ainda mais" o clube e falou que vai ser um grande fiscalizador contra os "oportunistas."