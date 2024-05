Está difícil, mas o Liverpool continua vivo na luta pelo título do Campeonato Inglês. O time de Jürgen Klopp derrotou o Tottenham por 4 a 2, no Anfield, pela 36ª rodada, e segue sonhando com a taça, apesar de precisar de uma combinação improvável de resultados a seu favor. Com isso, chegou aos 78 pontos, atrás de Arsenal (83) e Manchester City (82).