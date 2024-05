Ao lado do presidente Alberto Guerra na sala de imprensa do CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, o técnico Renato Gaúcho deu uma emocionada entrevista coletiva nesta sexta-feira. Com voz embargada e segurando o choro, o comandante pediu que ninguém tenha "peninha" da equipe, mas admitiu que o prejuízo em campo será grande e revelou que por mais que todos se esforcem para trabalhar, o abalo psicológico é grande no elenco.