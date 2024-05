O renomado projetista Adrian Newey está de saída da Red Bull. Ele deixará a equipe austríaca, do tricampeão Max Verstappen, no primeiro trimestre de 2025, conforme anunciado pela RBR na manhã desta quarta-feira. Desde 2006 no time, o inglês de 65 anos estaria insatisfeito com as disputas de poder nos bastidores.