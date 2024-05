Rayssa leal já tem pontos suficientes para defender o Brasil em Paris-2024. Mas continua sendo a principal skatista do País e demonstrou isso no qualificatório do Olympic Qualifier Series de Xangai, na China, que vale alta pontuação na disputa por vagas para a Olimpíada. A Fadinha foi a única garantida entre as 16 melhores do street que estarão nas semifinais deste sábado. Já no Park masculino, o Brasil colocou cinco representantes na semifinal.