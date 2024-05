Rayssa Leal continua mostrando o motivo que a faz ser a principal esperança de medalha do Brasil no skate nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ela avançou à final do Olympic Qualifier Séries de Xangai, na China, que vale alta pontuação na disputa por vagas para a Olimpíada, com o quarto melhor tempo. No masculino, Giovanni Viana também se garantiu na decisão.