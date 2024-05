Autor dos dois gols que classificaram o Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, Joselu teve o tão sonhado capítulo de redenção jogando com a camisa merengue nesta quarta-feira, diante dos torcedores, no Estádio Santiago Bernabéu. Antes visto como o "patinho feio", agora o atacante é um dos heróis da equipe espanhola no torneio.