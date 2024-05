A Ponte Preta segue se preparando para encarar o Ituano, fora de casa, no Estádio Novelli Júnior, neste domingo, às 16h, no qual irá buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico João Brigatti tem algumas prováveis baixas e pode promover um ataque inédito, com dois jogadores que ainda não jogaram juntos como titulares.