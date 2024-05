O Palmeiras treinou neste sábado, na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para o confronto com o Cuiabá, às 18h30 deste domingo, na Arena Pantanal, pela 5ª rodada do Brasileirão. A atividade teve prioritariamente trabalhos técnicos. A equipe ocupa a 12ª posição e busca a segunda vitória no torneio após dois empates consecutivos, somando cinco pontos, para não se distanciar dos líderes.