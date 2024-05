O Palmeiras encaminhou a venda do atacante Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra. Após o acerto com o jogador, os ingleses intensificaram as conversas com o clube brasileiro por um denominador comum e a tendência é que a negociação seja sacramentada nos próximos dias. Aos 17 anos, a joia da base palmeirense rumaria à Europa quando completar a maioridade. Ou seja, na janela de transferências de julho de 2025.