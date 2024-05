A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na terça-feira o retorno do Brasileirão, paralisado por causa da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a partir de 1º de junho. A entidade decidiu que a competição irá recomeçar a partir da 7ª rodada. Existia a possibilidade de que tanto os jogos da sétima quanto da oitava rodadas seriam realocadas para o meio do calendário, o que não aconteceu.