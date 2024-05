A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve anunciar nesta terça-feira o adiamento dos jogos dos times gaúchos, mandantes ou visitantes, em todas as divisões do futebol brasileiro por causa do desastre causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Internacional x Juventude e Atlético-MG x Grêmio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, são algumas das partidas que serão remarcadas, ainda sem data prevista. As partidas de colorados e gremistas pela Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, respectivamente, também já foram adiados.