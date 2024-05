Em um jogo movimentado, com duas expulsões e pênalti perdido, o Novorizontino fez valer sua superioridade técnica, se recuperou na Série B do Campeonato Brasileiro e venceu o Ituano por 3 a 1 neste sábado. A partida aconteceu no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada.